iPhone 12 Pro, -200€ ma solo su questo modello

Il colore più classico ed elegante, nel formato di memoria più appetibile, nel formato più equilibrato. Ossia: iPhone 12 Pro, 512GB, color grafite. Questo unico e singolo modello oggi è in forte sconto su Amazon, in quello che è uno sconto nascosto che consente di accedere ad un iPhone 12 Pro con un tale taglio di memoria al miglior prezzo di sempre.

512GB significa non aver mai più problemi e 200 euro di sconto immediati significa che gran parte dei problemi è già alle spalle. Il prezzo cade infatti da 1539 a 1336,57 euro con consegna gratuita ed immediata.

iPhone 12 Pro, scopri come risparmiare 200€

Non troverai un altro modello su Amazon ad un prezzo inferiore. Gli sconti sono proporzionalmente inferiori sugli altri modelli della gamma o sono del tutto assenti su altri tagli di memoria o altre tonalità cromatiche. Non c'è scelta, insomma, ma al tempo stesso l'opzione fornita è di altissimo livello: il colore è infatti tra i più piacevoli ed equilibrati dell'intera famiglia iPhone, la versione “Pro” è senza ombra di dubbio di fascia altissima e 512GB di memoria sono tutto quel che si possa desiderare da uno smartphone.

Il tuo nuovo iPhone 12 Pro, insomma, è a portata di click. Le specifiche sono note e premiate da tempo, ormai: display Super Retina XDR da 6,1″ con superficie Ceramic Shield, connettività 5G, chip A14 Bionic, sistema fotografico Pro e scanner Lidar. Qualità altissima, insomma, per uno smartphone che si conferma protagonista assoluto anche in questa nuova stagione. Oggi, solo oggi, e in quest'unico modello, puoi averlo con uno sconto che arriva esattamente a 202,43 euro. Forse non sei tu ad aver scelto lui: è lui ad aver scelto te.