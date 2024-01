iPhone 12 Pro da 128GB ricondizionato a un prezzo SPAZIALE su Amazon: non perdertelo!

Lo smartphone Xiaomi 13T Pro a 100€ in meno non ti convince? Non vuoi un top di gamma Android, ma gli iPhone di casa Apple costano troppo da nuovi? Amazon ha la soluzione perfetta per te! Torna indietro di qualche generazione e risparmia con il ricondizionato in condizioni eccellenti. Ora iPhone 12 Pro da 128GB è in offerta e a meno di 500 euro è un affare imperdibile!

iPhone 12 Pro da ricondizionato su Amazon è un affare!

Quando si parla di smartphone ricondizionati non devi avere paura: si tratta di telefoni professionalmente ispezionati, testati e controllati da fornitori qualificati supportati da Amazon. Il gigante dell’e-commerce, dunque, garantisce il dispositivo per un anno rendendolo idoneo a sostituzione o rimborso per 365 giorni se non funziona come previsto.

In questo caso specifico, iPhone 12 Pro viene proposto da un rivenditore europeo in “condizioni eccellenti”, senza danni estetici visibili da 30 centimetri e con una batteria ancora in ottime condizioni. Gli accessori potrebbero non essere originali, ma saranno compatibili e perfettamente funzionanti. Per il resto, è il tipico iPhone 12 Pro con il suo schermo mozzafiato Super Retina XDR OLED e la potenza garantita dal chip A14 Bionic.

Il prezzo? 461,49 euro anziché 499,90 euro, con pagamento effettuabile anche a rate con Cofidis selezionando l’apposita opzione al check-out. La consegna richiederà qualche giorno di attesa non essendo un dispositivo inviato direttamente da Amazon, nel caso della colorazione Oro. La versione color Argento, invece, allo stesso prezzo viene venduto con consegna più rapida di qualche giorno da un altro rivenditore, salvo imprevisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.