Xiaomi 13T Pro a 100€ in meno su Amazon: acquistalo al MINIMO STORICO

Parallelamente alla promozione Amazon su Amazfit Bip 5, tra le pagine del medesimo sito di e-commerce puoi trovare una moltitudine di dispositivi di elettronica e informatica a prezzi eccezionali. Proprio come lo smartwatch appena citato, anche Xiaomi 13T Pro è scontato al prezzo più basso di sempre grazie al taglio di 100€ proposto dal gigante statunitense. Se quindi cerchi uno smartphone potente e duraturo, sei nel posto giusto!

Xiaomi 13T Pro imperdibile su Amazon al minimo storico

Analizziamo subito le caratteristiche tecniche di Xiaomi 13T Pro, ultimo smartphone top di gamma della società cinese. Lo schermo AMOLED da 144Hz di frequenza e 6,67” di diagonale garantisce un’esperienza visiva da urlo con film, serie TV e social: potrai sempre vedere i tuoi contenuti preferiti in altissima qualità e anche per lungo tempo, grazie alla batteria a lunga durata da 5.000 mAh di capienza con supporto alla ricarica a 120W.

Sotto la scocca si trovano 16 GB di RAM e 1 TB di archiviazione interna non espandibile, seguiti dall’affidabile chipset MediaTek Dimensity 9200+ e da un comparto fotocamera di alto livello guidato dal sensore principale da 48 MP. Quest’ultimo, dunque, gode del supporto di software Leica, frutto di una fantastica partnership tra le due aziende. Naturalmente, il sistema operativo rimane Android.

Ma quanto costa esattamente? Con lo sconto di 100€ attualmente in vigore il prezzo scende da 999,90 euro a 899,90 euro, con pagamento effettuabile in soluzione unica o in 12 mensilità senza interessi. La consegna ai clienti Prime viene offerta anche in un giorno.

