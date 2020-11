Come anticipato il mese scorso in sede di presentazione, prende il via oggi la fase di pre-ordine per iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini. Per gli interessati il consiglio è di impostare un promemoria alle ore 14:00 quando sarà finalmente possibile acquistare i nuovo smartphone della mela morsicata, direttamente dallo store ufficiale di Apple così come da rivenditori autorizzati: qui ci concentriamo sull’offerta di Amazon.

iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini su Amazon

Partiamo dal modello Pro Max, con il suo display Super Retina XDR da 6,7 pollici (il più grande di sempre per la famiglia iPhone) circondato da un profilo in acciaio chirurgico inossidabile e pannello posteriore in vetro opaco: Grafite, Argento, Oro e Blu Pacifico le finiture disponibili. Lato software ovviamente trova posto il sistema operativo iOS con supporto a tutti i più recenti aggiornamenti, compresi quelli dedicati alla produttività in movimento. I tagli di memoria disponibili sono 128, 256 e 512 GB. Si parte da 1.289 euro Amazon.

La variante mini è molto più compatta, con pannello Super Retina XDR edge-to-edge da 5,4 pollici che la rende ideale per chi cerca un form factor diverso. Con memoria da 64, 128 e 256 GB è acquistabile nelle colorazioni Nero, Bianco, Blu, Verde e (PRODUCT)RED. I prezzi sono a partire da 839 euro su Amazon.

Ricordiamo che su Amazon sono già disponibili per l’acquisto immediato anche i modelli iPhone 12 (da 939 euro) e iPhone 12 Pro (da 1.189 euro).

Per tutti gli iPhone di ultima generazione, nelle tante colorazioni e versioni disponibili, rimandiamo alla pagina dedicata su Amazon.