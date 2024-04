iPhone 12 a soli 359€: RICONDIZIONATO è meglio su eBay

Oggi fai jackpot con eBay grazie a questa super offerta pazzesca. Acquista subito un Apple iPhone 12 128GB a soli 359,99 euro, invece di 500 euro. Sì, è ricondizionato, ma ti viene consegnato in condizioni eccellenti e completamente funzionante in ogni sua parte. Niente male vero?

Ottimo risparmio senza rinunciare all’ottima qualità di questo smartphone iOS che ha ancora molto da offrire. Inoltre, con garanzia di 1 anno, sei coperto grazie al venditore qualificato con il 97,6% di feedback positivi. Grazie a eBay hai consegna gratuita e tasso zero inclusi.

iPhone 12 128GB: una follia a soli 359€

Con un Apple iPhone 12 128GB puoi goderti qualsiasi app e gioco senza alcuna limitazione. Infatti, il suo potente processore è in grado di assicurarti prestazioni eccellenti. In questo modo puoi vivere un’esperienza utente davvero premium.

La doppia fotocamera ti permette di scattare foto e riprendere video sensazionali anche se non sei un esperto. Il display da 6,1 pollici garantisce immagini super colorate e dettagli incredibili. Inoltre, la batteria dura tutto il giorno, anche con 5G attivo.

Mettilo in carrello a soli 359,99 euro, invece di 500 euro. Ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.