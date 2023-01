iPhone 13 256 GB: crollo al MINIMO STORICO su Amazon (-180€)

Potrebbe essere la tua grande occasione di acquistare un nuovo iPhone peraltro nel taglio da 256GB. Questo modello di iPhone 13 è disponibile infatti in offerta su Amazon al suo prezzo migliore di sempre: acquistandolo oggi hai un risparmio di 180 euro sul listino, con disponibilità immediata e spedizione Prime garantita.

iPhone 13 256GB: occasionissima Amazon

Con iPhone 13 puoi contare su un fantastico smartphone con display di tipo Super Retina XDR da 6.1 pollici che esalta il comparto di doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo e ultragrandangolo, il supporto a stili fotografici, smart HDR 4, modalità notte e registrazione video HDR 4K con Dolby Vision.

La fotocamera anteriore ha una risoluzione da 12 megapixel e supporta anch’essa la modalità Notte e la registrazione di filmati in 4K con tecnologia Dolby Vision. Il tutto è alimentato da un potente processore Apple A15 Bionic che ti garantisce prestazioni fulminee e un’elevata efficienza energetica per un’autonomia che arriva fino a 19 ore di riproduzione video.

Con robusto design in Ceramic Shield e memoria interna da ben 256GB, questo iPhone 13 è indubbiamente l’affare del giorno su Amazon. Oggi in sconto di 180 euro. A questo prezzo non lo si era mai visto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.