iPhone 13 a 525€ Ricondizionato Eccellente è una FOLLIA

Vola subito su Amazon perché c’è un Apple iPhone 13 128GB ricondizionato a prezzo speciale. Acquistalo a soli 525 euro! Si tratta di un’occasione pazzesca, tanto che sta andando a ruba. Infatti, il prodotto è in condizioni eccellenti. Ciò significa che, in pratica, è quasi come nuovo.

Cosa stai aspettando? Approfittane subito finché sei ancora in tempo. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro con le scorte. E se sei cliente Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta e la possibilità di pagare a rate con Cofidis.

iPhone 13 128GB: perché è ancora un ottimo smartphone

Apple iPhone 13 128GB, pur avendo qualche annetto sulle spalle, è ancora un ottimo smartphone. Ricondizionato, come in questo caso, si trova a un ottimo prezzo. Le sue caratteristiche sono ancora molto valide. Infatti, il suo processore A13 Bionic è potente e veloce, per prestazioni eccellenti.

Il display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR è una vera bomba di colori e dettagli. La batteria regala un’autonomia da paura e la doppia fotocamera scatta foto e riprende video eccezionali.

Acquistalo adesso a soli 525 euro! Sta andando a ruba. Grazie ad Amazon hai un prodotto ricondizionato che è stato ispezionato, testato e pulito da fornitori qualificati. Beneficia del supporto rapido per reclami e risoluzione dei problemi. Inoltre, è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.