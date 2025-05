iPhone 13, arrivano le chiamate d'emergenza via satellite

Finalmente ci siamo: con l’ultimo aggiornamento iOS 18.5, Apple ha deciso di fare un bel regalo a tutti i possessori di iPhone 13. Da oggi, anche loro potranno usare le funzioni di emergenza via satellite, quelle che permettono di lanciare un SOS anche quando non c’è campo.

SOS via satellite: ora anche su iPhone 13!

Diciamolo, la funzionalità “SOS emergenze” è una di quelle idee che ti fanno esclamare: “Ma perché non ci hanno pensato prima?“. Da quando è stata introdotta con iPhone 14, ha già dimostrato di essere un vero e proprio salvavita. Basta pensare a tutte le volte che è capitato di essere in mezzo al nulla senza un filo di rete. Ecco, ora con iPhone 13 e iOS 18.5 si può stare un po’ più tranquilli.

Ma veniamo al dunque: come si attiva la funzione satellitare? Niente di più semplice: basta aprire il menu Cellulare nelle impostazioni e abilitare il servizio. Ovviamente bisogna avere un operatore che lo supporta, ma visto che ci sono colossi come T-Mobile e Starlink di mezzo, c’è da scommettere che presto saranno in tanti a offrirlo.

Le altre novità di iOS 18.5

iOS 18.5 porta con sé una serie di altri piccoli aggiornamenti. Screen Time, il sistema di controllo parentale di Apple, è stato migliorato. Ora i genitori riceveranno una notifica se il figlio inserisce correttamente il codice di accesso per modificare le impostazioni.

Tra le altre novità, spiccano una nuova scheda “Tutte le e-mail” nell’app Mail, uno sfondo a tema Pride e un metodo più immediato per abbonarsi ai contenuti Apple TV da smart TV e dispositivi collegati. Senza dimenticare la risoluzione di alcuni bug fastidiosi, come quello che causava l’avvio dell’app Apple Vision Pro con schermo nero. Un aggiornamento bello ricco in attesa del piatto più succulento: iOS 19.