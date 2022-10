iPhone 13 SCENDE di prezzo: dai un'occhiata su Amazon

Apple iPhone 13 continua a essere un ottimo smartphone. Le sue prestazioni non sono ancora superate e può offrire tanta soddisfazione a chi lo acquista. Oggi il suo prezzo è ancora crollato su Amazon. Perciò corri subito ad approfittarne e acquistalo con soli 849 euro, invece di 939 euro.

Grazie a Cofidis, direttamente al check out, puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate mensili a tasso zero da 169,80 euro l’una. Quindi un vantaggio in più che rende questo ordine sempre più conveniente e invitante. Risparmierai la bellezza di 90 euro.

iPhone 13 è un dispositivo dalle caratteristiche vincenti. Il suo display OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR garantisce immagini sempre perfette e ricche di dettagli. Potrai guardare anche un film in mobilità e non rimpiangere gli schermi più grandi di tablet o computer. Sarai così immerso nelle scene che ti sembrerà di essere un attore.

iPhone 13: crolla il prezzo su Amazon

Scegli il tuo nuovo smartphone tra quelli più robusti e performanti oggi disponibili sul mercato. A un prezzo folle non puoi perderti questo incredibile modello Apple. Approfitta della fantastica promozione di Amazon e metti nel carrello l’eccellente iPhone 13 a soli 849 euro, invece di 939 euro.

Prendi tra le mani un dispositivo robusto e resistente grazie a due componenti importanti. Primo, i bordi in alluminio aerospaziale e, secondo, il vetro con tecnologia Ceramic Shield. Inoltre, è anche resistente all’acqua e alla polvere. Perciò non teme davvero nulla, nemmeno una tazza rovesciata addosso.

Fai tua questa imperdibile promozione che trovi solo su Amazon. Acquista ora iPhone 13 a soli 849 euro, invece di 939 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 169,80 euro al mese. Farti scappare questa offertona sarebbe un vero e proprio peccato.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.