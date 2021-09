iPhone 13 fa CROLLARE il PREZZO di iPhone 12: è il momento giusto

Qual è il momento migliore per comprare un melafonino? Questo! La presentazione della nuova linea iPhone 13 di ieri ha innescato un immediato taglio di prezzo per i modelli della generazione precedente, ancora ottimi sotto ogni punto di vista e in grado di assicurare molti anni di supporto ufficiale. Eccoli tutti gli iPhone 12 in offerta su Amazon.

iPhone 12 in sconto grazie all'arrivo di iPhone 13

Si può ad esempio approfittare di uno sconto del 15% per allungare le mani su un iPhone 12 mini (128 GB) viola, stessa riduzione di prezzo per la variante da 64 GB, mentre quella bianca arriva al -18%. Chi cerca un top di gamma assoluto dia invece uno sguardo all'offerta con un -16% per iPhone 12 Pro (128 GB) argento che scende così sotto il tetto dei 1.000 euro. Medesimo taglio per quello nella colorazione blu pacifico.

Altre occasioni che vale la pena segnalare sono iPhone 12 (64 GB) PRODUCTRED a -16% e quello nero a -18%. Chi non accetta compromessi in termini di performance e dimensioni può invece optare per iPhone 12 Pro Max (128 GB) argento a -8%. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche.