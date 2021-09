Un Mini PC per tutto grazie alle prestazioni al top di AMD Ryzen

Se sei alla ricerca di un Mini PC, ma non vuoi rinunciare alle prestazioni di un desktop tradizionale, abbiamo un’ottima soluzione per te. Si tratta del Minis Forum UM250, computer alimentato da un processore Ryzen, che non ti farà sentire la mancanza del classico mid-tower da ufficio.

Mini PC Minis Forum UM250: caratteristiche tecniche

A spingere il PC ci pensa un Ryzen 5 Pro 2500U, una CPU da 4 core e 8 thread con una frequenza massima di 3,6GHz ed un TDP di soli 15W. A questa si affiancano ben 16GB di memoria RAM ed un SSD da 512GB, il tutto completamente espandibile. Anche la memoria RAM, infatti, può essere aumentata fino a 64GB, grazie ad una configurazione dual channel accessibile rimuovendo il pannello superiore. Lo spazio di archiviazione, invece, come di consueto permette di aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici o di sostituire l’SSD preinstallato con uno più capiente. È evidente che si tratta di una configurazione di alto livello, molto diversa dai classici Mini PC economici. Rappresenta una vera e propria alternativa ai PC desktop, indirizzata all’utilizzo professionale, a chi deve affrontare grandi flussi di lavoro in maniera rapida ed estremamente fluida.

Anche per quanto riguarda la connettività troviamo una dotazione di altissimo livello. Le porte USB sono 4, tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità di cui una abilitata alla ricarica rapida dei dispositivi. Due le uscite audio/video, una HDMI e l’altra DisplayPort, che insieme ad una porta USB Type-C permettono di collegare 3 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN, che consentono di combinare due reti cablate per una maggiore velocità di trasferimento. Chiudono le connessioni wireless che grazie al chip Intel AX200 offrono il nuovo Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.1.

Con uno sconto del 19%, il PC può essere acquistato su Amazon a soli 484,49 euro per un risparmio di ben 115,50 euro sul prezzo di listino.