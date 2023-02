iPhone 13, il prezzo SPROFONDA su Amazon: sconto di oltre 210 euro

Il weekend inizia con una super offerta di Amazon su iPhone 13. Lo smartphone Apple di penultima generazione è disponibile al suo prezzo migliore di sempre con un risparmio di oltre 210 euro rispetto al listino.

Nel momento in cui scriviamo il telefono risulta ancora disponibile con spedizione e consegna immediata, ma ti consigliamo di sbrigarti perché a questo prezzo rischia di finire davvero in fretta.

iPhone 13: a questo prezzo non ne vale la pena…di più!

Parliamo di un prezzo veramente incredibile per uno smartphone di questa qualità. iPhone 13 può ancora sorprenderti grazie al suo fantastico display di tipo Super Retina XDR da 6.1 pollici, che esalta la doppia fotocamera da 12 megapixel con grandangolo e ultragrandangolo.

Questi obiettivi ti permettono di registrare video HDR in 4K con Dolby Vision e di catturare straordinarie immagini anche in condizioni notturne. Non di meno è la fotocamera anteriore da 12 megapixel, perfetta per selfie e videochiamate di una qualità assurda.

Il tutto mentre sfrutti il potente chipset A15 Bionic con prestazioni fulminee e un’alta efficienza energetica che porta lo smartphone tranquillamente a fine giornata con un massimo di 19 ore in riproduzione video.

Elegante, compatto e dal robusto design con Ceramic Shield, iPhone 13 è la scelta perfetta se stavi cercando un nuovo smartphone di alta qualità. Specie a questo prezzo: tuo, subito, con oltre 210 euro di sconto. Alla faccia del Black Friday!

