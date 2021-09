L'esordio dell'iPhone 13 su Amazon è descritto esattamente così: “iPhone 13. Il tuo nuovo superpotere“. Non siamo qui a disquisire sull'impossibile conciliazione tra il mondo Android e quello iOS (una tensione già ampiamente consumata ai tempi di “I'm a Mac vs I'm a PC“), ma il claim con il quale Apple presenta il suo nuovo modello è decisamente interessante.

L'immaginario corre chiaramente subito ai fumetti, al mondo Marvel, a contesti fantascientifici nei quali il Supereroe sconfigge il male grazie alla propria creatività, alla propria tenacia e ad uno strumento unico di cui può farsi forza con destrezza: il suo superpotere.

Il tuo nuovo superpotere

Chi cerca uno smartphone di ultima generazione e lo vuole fin dal giorno dell'esordio, sta cercando esattamente questa dimensione: un superpotere da mettere a disposizione delle proprie capacità. Un superpotere migliore del precedente, superiore in potenza e velocità, in grado di consentire all'eroe (tutti noi) di fare un passo in avanti per elevarci rispetto al nemico.

Il messaggio Apple è chiaro: con un iPhone 13 in mano potrai volare sulla realtà e correre a nuova velocità verso i tuoi obiettivi. Un chip ancora più potente significa ulteriore adrenalina a disposizione dei tuoi occhi e dei tuoi muscoli, delle tue app e della tua creatività, potendo così fondere in modo sempre più sinergico la realtà materiale con quella immateriale per catturare risultati sempre più eclatanti. Così vale per Samsung, così vale per Oppo, così vale per l'intero settore: lo smartphone è davvero diventato lo strumento per eccellenza con il quale modificare la realtà che ci circonda attraverso app che ci permettono di guardare oltre, viaggiare più lontano, vedere l'invisibile, volare sulle informazioni e atterrare su frontiere precedentemente inesplorabili.

Le storie a fumetti ci ricordano come nessun Superpotere sia privo di guai: nelle mani sbagliate diventa l'elemento scatenante di una nuova storia ed il passo da eroi ad anti-eroi può essere breve. Tuttavia questo dipende da noi e non dallo strumento. L'antieroe è colui il quale acquisterà un nuovo iPhone 13 al day one soltanto per il gusto di avere qualcosa di nuovo tra le mani; l'eroe è colui il quale ha già intravisto tutte le opportunità che può aprire alle proprie risorse per produrre qualcosa di bello, fare qualcosa di migliore, vivere qualcosa di più emozionante.

Per questo “Il tuo nuovo superpotere” è un claim azzeccato più che mai, a prescindere dal brand e a prescindere dal prodotto: gli smartphone di nuova generazione rappresentano esattamente questo e la consapevolezza di una prenotazione al giorno d'esordio ha molto a che fare con la posizione che vogliamo interpretare nella nostra storia personale. Dopo il click si volta pagina: oggi, dalle ore 14, molti supereroi avranno in mano un nuovo superpotere. Pagato il giusto, ma questa è un'altra storia.