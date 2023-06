iPhone 13 mini in offerta su eBay: risparmia quasi 200 euro!

Se non ti vuoi accontentare dello smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ ora in sconto su eBay e vuoi puntare a un top di gamma delle ultime generazioni spendendo meno, sappi che sempre su eBay è disponibile anche iPhone 13 mini a un prezzo bomba. Grazie all’offerta ora attiva il modello da 128 GB può essere acquistato a quasi 200 euro in meno rispetto al prezzo di listino riportato nella maggior parte dei siti di e-commerce. Come puoi perderti una occasione simile?

iPhone 13 mini in offerta su eBay

È vero, iPhone 13 mini non è mai stato il best-seller della gamma di smartphone proposta dalla Mela verso fine 2021: le sue dimensioni compatte, grazie allo schermo Super Retina XDR OLED da appena 5,4 pollici con risoluzione pari a 1080 x 2340 pixel, hanno convinto solo i nostalgici dei telefoni compatti. Si tratta però comunque di un device di fascia alta: lo schermo supporta HDR10 e Dolby Vision, mentre sotto la scocca si trova il processore A15 Bionic proprietario capace di arrivare fino a 3,23 GHz di clock.

Lato fotocamera, poi, si trova la medesima configurazione dei iPhone 13 con due sensori posteriori da 12 MP e uno anteriore da 12 MP, accompagnato dal sensore di profondità per le opzioni di autenticazione biometrica. In questo caso specifico, poi, iPhone 13 mini si dota di 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM.

Con la sua colorazione Nero Mezzanotte, iPhone 13 mini è elegante e cattura lo sguardo, risultando al contempo pratico da utilizzare. Ti tenta l’idea di acquistarlo? Ebbene, sappi che per pochi giorni potrai trovarlo a 649,90 euro al posto di 839 euro, con spedizione gratuita in due giorni. Il pagamento, come da prassi su eBay, va completato con PayPal o carte di credito.

