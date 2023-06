Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ in SCONTO su eBay: un medio-gamma IMPERDIBILE

A una settimana dall’offerta eBay su Xiaomi Redmi Note 12 Pro, che ha portato lo smartphone in questione a metà prezzo per pochi giorni, si torna sul portale di e-commerce per parlare di un’altra promozione riguardante un dispositivo mobile del marchio cinese. Si tratta di Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, ovvero una versione leggermente più potente del modello da noi individuato a metà giugno 2023. Se stai cercando uno smartphone di fascia media a un costo più accessibile, sappi che eBay al momento lo sta rilanciando a un prezzo imperdibile, ben inferiore rispetto a quello di listino.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è imperdibile su eBay

Grazie a un rivenditore italiano puoi acquistare Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ in queste ore e riceverlo entro venerdì 23 giugno senza pagare la spedizione: ti basta completare il pagamento con PayPal o carte di credito e il gioco è fatto!

Ma che caratteristiche ha questo smartphone? Si tratta di un device con 256 GB di archiviazione interna e 8 GB di RAM, seguiti sotto la scocca dal chipset octa-core MediaTek Dimensity 1080 da 2,6 GHz di frequenza massima e dalla batteria da 5.000 mAh. Il display, invece, è un AMOLED da 6,67 pollici perfetto per giocare, godersi serie TV e film in streaming, video su YouTube o anche, più semplicemente, per chattare e divertirsi sui social network.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ ha poi tre fotocamere posteriori, di cui il sensore principale da 200 megapixel, e una lente anteriore da 16 MP. Insomma, offre un kit eccezionale per qualsiasi attività, e la spesa è tutto sommato contenuta!

Il cartellino, infatti, viene fissato dal venditore su eBay a 345,10 euro, per un calo di oltre 100 euro rispetto al prezzo di listino riportato anche da altri portali di e-commerce. Ne consegue che questa promozione su Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ è una delle migliori disponibili in Italia. Se ti interessa lo smartphone, in poche parole, compralo il prima possibile per evitare l’esaurimento delle scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.