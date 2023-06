iPhone 13 Mini: PREZZO SPETTACOLARE su Amazon

Sbrigati perché su Amazon hai la possibilità di acquistare un top di gamma a un prezzo spettacolare. Stiamo parlando dell’ottimo Apple iPhone 13 Mini a soli 649,90 euro, invece di 839 euro. Grazie al 23% di sconto ti assicuri un ottimo smartphone iOS dalle dimensioni speciali, realizzate per facilitare la portabilità senza rinunciare alla tecnologia. Approfittane subito intanto che è disponibile e sfrutta la consegna gratuita per i clienti Prime.

Piccolo nelle dimensioni, al suo interno nasconde un grande processore. Prova quanto è speciale il Chip A15 Bionic che porta il livello di performance oltre ogni limite. Il multitasking è un gioco da ragazzi con questo gioiellino tra le mani. Il suo display Super Retina XDR da 5,4 pollici offre le giuste dimensioni per tenerlo in tasca senza accorgersene senza però perdere il piacere di immersività quando guardi contenuti multimediali.

iPhone 13 Mini: piccolo nelle dimensioni, grande nella tecnologia

Apple iPhone 13 Mini è il giusto compromesso tra dimensioni ridotte e grande tecnologia. Dotato di 128GB di ROM, hai tutto lo spazio che vuoi per installare app, giochi e archiviare contenuti multimediali. La doppia fotocamera professionale assicura scatti potenti e sempre perfetti, di giorno come anche di notte. La batteria migliorata sotto ogni aspetto ti assicura una lunga durata, per tutto il giorno e oltre.

Acquistalo subito a soli 649,90 euro, invece di 839 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.