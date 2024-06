iPhone 13 in OFFERTA su Amazon: solo 579€, anche tasso zero

Con Amazon non solo hai il miglior prezzo disponibile sul mercato, ma anche ottimi vantaggi inclusi per un’esperienza di acquisto eccezionale. Oggi in offerta speciale trovi l’intramontabile Apple iPhone 13 128GB. Perfetto per prestazioni e affidabilità, ora è tuo a soli 579€, invece di 759€.

Un’occasione incredibile, da far tua immediatamente, prima che termini in sold out. Questo top di gamma è in grado di regalarti prestazioni davvero eccelse nonostante abbia qualche primavera rispetto ai recenti smartphone di Casa Cupertino. Ma i vantaggi non si fermano qui.

iPhone 13 128GB: anche in piccole rate tasso zero

Se ancora stai pensando di acquistare Apple iPhone 13 128GB, non ne sei sicuro allora devi sapere una cosa importante. Mettendolo in carrello oggi benefici del tasso zero di Amazon. In pratica, lo acquisti a soli 115,80€ al mese, in 5 rate senza interessi. Niente male vero? Allora adesso ti piace l’offerta?

Il vantaggio è che non si tratta di un finanziamento vero e proprio, ma di una comodità messa a disposizione da Amazon grazie alla tua iscrizione a Prime che ti assicura anche la consegna gratuita e veloce. Ora entriamo nel dettaglio delle specifiche tecniche più importanti di questo telefono iOS.

Prima di tutto abbiamo il chip A15 Bionic a spingere le prestazioni a livelli molto interessanti. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è un ottimo schermo per goderti al massimo i tuoi contenuti. Infine la batteria è una vera potenza in autonomia. Acquistalo subito a soli 579€, invece di 759€.