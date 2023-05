iPhone 13: MAI VISTO un PREZZO così BASSO

Apple iPhone 13 rimane ancora un ottimo smartphone top di gamma. Il nuovo arrivato, ovvero il suo successore iPhone 14, non ha innovato così tanto la sua tecnologia lasciando ampio margine di scelta agli utenti se passare al modello recente o risparmiare acquistando ancora il suo predecessore. Se hai ancora dei dubbi questa offerta disponibile su Amazon ti regalerà una certezza. Mettilo nel carrello il predecessore a soli 770 euro, invece di 939 euro.

Un’occasione d’oro per risparmiare senza rinunciare all’alta qualità di questo prodotto Made in Casa Cupertino. Dotato del chip A15 Bionic, offre il massimo della potenza e della velocità per performance incredibili e mozzafiato. Con un display da 6,1 pollici e tecnologia Super Retina XDR le immagini sono sempre perfette, ricche di dettagli e dai colori ultra vivaci. Un vero spettacolo per gli occhi.

iPhone 13 128GB: l’intramontabile a meno di 800€

Un intramontabile Apple iPhone 13 a soli 770 euro ti sta aspettando su Amazon con disponibilità immediata. Sii veloce se vuoi aggiudicartelo a meno di 800 euro. Un prezzo eccezionalmente basso per celebrare la migliore tecnologia di sempre. Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in comode rate selezionando Cofidis al momento del check out. Un’ottima soluzione per acquistare subito e pagare un po’ alla volta.

Acquistalo a soli 770 euro, invece di 939 euro. Questa offerta speciale è un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.