iPhone 13 a un PREZZO PAZZESCO dopo la WWDC di Apple

Approfitta subito del post WWDC di Apple per acquistare i suoi migliori modelli di smartphone a prezzi pazzeschi. Su Amazon metti in carrello il fantastico iPhone 13 a soli 769 euro, invece di 939 euro. Un’offerta sensazionale molto golosa che garantisce l’acquisto di un vero e proprio top di gamma risparmiando 170 euro. La disponibilità per ora è immediata, ma il sold out è vicino.

Tra l’altro, a rendere ancora più interessante la promozione, hai anche la possibilità di decidere se pagare in comode rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out. In pratica acquisti subito approfittando dell’occasione di prezzo, ma paghi un po’ alla volta senza interessi. Scegli la potenza con questo smartphone iOS completo di tutto. Scopri le prestazioni che si nascondono sotto la sua scocca.

iPhone 13: a questo prezzo è un best buy

Aggiudicati iPhone 13 a un prezzo da best buy su Amazon. Dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici, offre immagini sempre colorate e realistiche. Ricchi di dettagli, i fotogrammi sono così perfetti da essere totalmente immersivi. Goditi ogni contenuto al massimo della qualità possibile. Al resto ci pensa il Chip A15 Bionic che porta le prestazioni a livelli mai visti prima per app, giochi e multitasking eccezionali.

Acquistalo ora a soli 769 euro, invece di 939 euro. La promo è un’esclusiva per i clienti Prime. Quindi attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.