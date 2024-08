iPhone 13 Pro 128GB Ricondizionato: garanzia 1 anno e PREZZO TOP

Acquistare un top di gamma a prezzo da scaffale oggi è facile e veloce. Devi solo andare su eBay e acquistare Apple iPhone 13 Pro 128GB! Ricondizionato in condizioni buone, oggi lo acquisti a soli 479,99€ appena! Niente male, vero? Un’offerta incredibile.

Per avere questo smartphone a prezzo top devi essere veloce perché sta andando a ruba. Il venditore ha collezionato il 98,3% di feedback positivi, quindi puoi concludere l’ordine senza pensieri. Inoltre, hai anche 1 anno di garanzia incluso e la consegna gratuita.

iPhone 13 Pro 128GB Ricondizionato: scelta di qualità che rispetta anche l’ambiente

Un Apple iPhone 13 Pro 128GB Ricondizionato è una macchina ancora perfetta che può renderti felice ogni giorno. Perché riempire l’ambiente di dispositivi gettati solo perché hanno qualche anno alle spalle? Perfetto in tutto, questo smartphone è in grado di regalarti grandi soddisfazioni.

Sotto la scocca, a spingere la regia dell’ottimo processore iOS, c’è il chip A15 Bionic. Un vero portento in quanto a prestazioni, potenza, velocità e affidabilità. Giochi e app girano alla perfezione, anche quelli più energivori. Quindi goditi al massimo questo smartphone potente in grado di gestire tutto al massimo.

Il display da 6,1 pollici Super Retina XDR include anche la tecnologia ProMotion, con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Tutto è estremamente fluido, per un’esperienza utente incredibile. Acquistalo ora a soli 479,99€! Su eBay puoi pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.