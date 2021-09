iPhone 13, Pro Max esauriti: ecco cosa rimane

Ultimo giorno di prenotazioni prima della spedizione dei primi iPhone 13, ma già una prima fascia di prodotto è andata esaurita: si tratta della gamma “Pro Max“, fin da subito tra le richieste e ore ufficialmente fuori dai giochi per queste ultime ore di preordini. Anche gli iPhone Pro iniziano ad uscire dalla disponibilità, con buona parte dei modelli già impossibili da prenotare. Nel frattempo i tagli di memoria minori dei modelli iPhone 13 e iPhone 13 Mini seguono lo stesso percorso, lasciando quindi una possibilità di scelta su memoria e tonalità cromatica sempre più ristretta.

La sensazione è che tra i modelli di fascia alta siano andate subito a ruba tutte le versioni, a dimostrazione di quanto un'ampia fascia di utenza non abbia in alcun modo fatto resistenze al prezzo. Sui modelli inferiori, invece, sono i tagli di costo minore ad andare per la maggiore. In ogni caso si tratta di una fase di preordine di successo che su Amazon ha presto visto esaurirsi tutte le opzioni più desiderate della prima ora.

iPhone 13: tutti i modelli ancora disponibili

Se stai vagliando le tue migliori opportunità, qui trovi il quadro aggiornato delle disponibilità. Un consiglio: metti subito nel carrello il tuo iPhone 13 perché nei prossimi giorni i tempi di consegna potrebbero rapidamente dilatarsi. Questo il quadro complessivo.

Versione Mini

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

512GB Azzurro 128GB 256GB 512GB

Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

Rosa 128GB 128GB 256GB 512GB

256GB 512GB Galassia 128GB 256GB 512GB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 839, 959 e 1189 euro.

Versione standard

PRODUCT(RED) 128GB 256GB 512GB

Azzurro 128GB 256GB 512GB

256GB 512GB Mezzanotte 128GB 256GB 512GB

256GB 512GB Rosa 128GB 256GB 512GB

256GB 512GB Galassia 128GB 256GB 512GB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 939, 1059 e 1289 euro.

Versione Pro

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 1189, 1309, 1539 e 1769 euro.

Versione Pro Max

Argento 128GB 256GB 512GB 1TB

Azzurro Sierra 128GB 256GB 512GB 1TB

Grafite 128GB 256GB 512GB 1TB

Oro 128GB 256GB 512GB 1TB

I prezzi dei differenti tagli di memoria sono pari rispettivamente a 1289, 1409, 1639 e 1869 euro.

La situazione è ovviamente in rapida evoluzione e, soprattutto in queste ultime ore di prenotazione, altri modelli potrebbero rapidamente andare ad esaurirsi. Da domani l'iPhone sarà poi ufficialmente sul mercato, la domanda salirà ulteriormente e molto probabilmente i tempi di consegna su alcuni modelli potrebbe allungarsi. Insomma, per chi sta scegliendo il tempo stringe.