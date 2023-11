iPhone 13 Pro Max ricondizionato a SOLO 800 EURO su Amazon!

Se non vuoi acquistare iPhone 14 in offerta su Amazon ma vuoi puntare a un top di gamma della tredicesima generazione, sappi che sempre sul sito del gigante di Seattle puoi accedere anche a modelli ricondizionati in uno stato eccellente e a un prezzo decisamente più intrigante e accessibile. Ad esempio, in queste ore puoi acquistare iPhone 13 Pro Max a circa 800 euro nella condizione migliore possibile. Come puoi perderti questa occasione d’oro?

Scopri iPhone 13 Pro Max ricondizionato

Lo smartphone ammiraglia della serie 13 si presenta in questo caso con scocca Azzurro Sierra e 128 GB di archiviazione, senza graffi o danni estetici, e in condizioni di funzionalità e cosmetiche eccellenti. Gli accessori vengono forniti nella confezione e la batteria è ancora nello stato migliore. Il prodotto, per di più, è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto, e gode della garanzia di Amazon Renewed sempre di 1 anno.

Per il resto, è un iPhone 13 Pro Max come tutti gli altri, dotato di schermo Super Retina XDR OLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120Hz, chipset A15 Bionic sotto la scocca, tripla fotocamera posteriore da 12 MP con supporto a riprese 4K, e supporto al 5G.

Il prezzo, come anticipato, è molto competitivo: si parla di 801 euro, contro i circa 900 euro ancora richiesti dai principali siti di e-commerce. Se invece volete spendere meno, a 739 euro potete acquistare lo stesso modello ricondizionato in condizioni “buone”. La consegna è gratuita e garantita in pochi giorni.

