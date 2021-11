iPhone 13 Pro: puoi risparmiare 40 euro, ecco come

Puoi acquistare un iPhone 13 Pro risparmiando 40 euro. La prima buona notizia è che lo puoi acquistare e che arriva entro Natale: non è scontato, visto che la scarsità del prodotto è la conseguenza di una scarsa offerta e di una domanda che si conferma alta; la seconda buona notizia è che il Black Friday sfiora anche un prodotto come l'iPhone di nuova generazione, dove notoriamente gli sconti sono estremamente scarsi e rarefatti.

Eppure proprio su questo modello ecco l'occasione:

Apple iPhone 13 Pro, memoria da 128GB, color argento. Tutta la qualità del display Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion, fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo), chip A15 Bionic, resistenza all'acqua IP68. 1149 euro il prezzo finale e consegna entro il 13 dicembre. Arriva in tempo per Natale, insomma, a differenza di molti dei modelli di fascia alta della gamma iPhone. E in più si risparmiano 40 euro, un omaggio niente male.

Stavi cercando un iPhone 13? Subito nel carrello, perché non è occasione destinata a durare a lungo.