iPhone 13 Pro, scende il prezzo: su eBay risparmi oltre 100€

La presentazione di iPhone 14 ha probabilmente fatto crollare i prezzi della linea iPhone 13 Pro. Su eBay puoi approfittare di un’offerta eccezionale che ti permette di pagare il modello azzurro da 128GB a soli 999 euro.

Si tratta di uno sconto superiore ai 100 euro rispetto al prezzo di listino, dandoti la possibilità di ottenere un ottimo risparmio su uno smartphone eccezionale, ancora il top nella categoria dei melafonini.

Il prodotto è in vendita presso “megastore-italy“, che vanta il 100% di feedback positivi su oltre 206000 recensioni. La spedizione è gratuita e avviene con corriere espresso.

iPhone 13 Pro: a questo prezzo non puoi lasciartelo scappare

iPhone 13 Pro è il meglio dell’ultima generazione di smartphone della mela morsicata, dotato di un display Super Retina XDR di tipo OLED da 6.1 pollici e risoluzione da 2532×1170 pixel. Grande focus è stato dedicato alle fotocamere con un nuovo sistema di obiettivi professionali da 12 megapixel tra teleobiettivo, grandangolo e ultragrandangolo, con scanner LiDAR, zoom ottico 6x, fotografia macro, stili fotografici e registrazione HDR in 4K.

La fotocamera anteriore ha una risoluzione da 12 megapixel con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision: il processore è un Apple A15 Bionic che garantisce prestazioni fulminee e un’altissima efficienza energetica, per un’autonomia che raggiunge le 22 ore in riproduzione video.

Il design è inconfondibile: il robusto Ceramic Shield garantisce solidità ed eleganza, per uno smartphone in grado di resistere all’acqua grazie alla certificazione IP68, la migliore del settore.

Insomma, non approfittare di questa offerta su iPhone 13 Pro sarebbe un delitto, specialmente se non sei interessato ai nuovi iPhone 14: solo 999 euro per un dispositivo al top della categoria, con spese di spedizione incluse. Un vero affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.