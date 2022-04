iPhone 13 Pro e Pro Max volano: Apple aumenta la produzione

La scommessa di Apple con la nuova linea di smartphone iPhone 13 Pro sembra pagare. Stando a quanto ha riportato The Elec, la compagnia di Cupertino avrebbe incrementato gli ordini dei modelli Pro e Pro Max di circa 10 milioni di unità per il secondo trimestre.

Gran parte dell’incremento riguarderà la versione da 6.1 pollici, che passerà a ben 8 milioni di ordini per il secondo quarto dell’anno. Minore l’incremento per il modello da 6.7 pollici, che comunque sale da 3.5 a 6.5 milioni.

iPhone 13 Pro e Pro Max: la scommessa vinta di Apple

La decisione di porre l’accento su alcune caratteristiche dei modelli Pro della famiglia di smartphone iPhone 13 sta evidentemente pagando anche ben oltre le speranze di Apple. Si tratta del resto dei primi smartphone della mela morsicata a presentarsi con display con alte frequenze di aggiornamento, oltre alla fotocamera aggiuntiva rispetto i modelli base.

La richiesta di iPhone 13 Pro è stata talmente elevata da sorprendere probabilmente la stessa Apple. Nonostante si tratti di un prodotto con un prezzo di partenza decisamente più alto a confronto con le versioni tradizionali, gli appassionati sono evidentemente attratti dalle sue caratteristiche, a cominciare proprio dai pannelli di ultima generazione.

Se per lo scorso trimestre la compagnia aveva ordinato “solo” un milione di modelli Pro, passare a 8 milioni in quello successivo offre una misura efficace del successo riscosso da questa linea di dispositivi. Una notizia che del resto fa felici anche i fornitori per la produzione di questi device, LG e Samsung su tutti, mentre si parla già delle caratteristiche di iPhone 14.