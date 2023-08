iPhone 14: 200€ di SCONTO solo OGGI su Amazon

Risparmia 200 euro acquistando un Apple iPhone 14 su Amazon. Infatti, solo per oggi lo acquisti a soli 829 euro, invece di 1029 euro. Un vero affare per questo smartphone dalle caratteristiche elevate. La disponibilità è immediata e, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out. Approfitta subito di questa incredibile offerta, prima che termini in sold out.

Dotato di 128GB di ROM, questo smartphone iOS offre tutto lo spazio necessario per installare app e giochi. Inoltre, il processore A15 Bionic garantisce massime prestazioni ed estrema fluidità di utilizzo, anche in multitasking. Il tutto su un ottimo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, ricco di colori e di dettagli e con una luminosità spettacolare, anche sotto la luce diretta del sole.

iPhone 14: su Amazon è da acquistare subito

Non perdere altro tempo per ottenere un fantastico Apple iPhone 14 in super offerta su Amazon. Questo telefono è in grado di rendere la tua vita digitale ancora più comoda. La doppia fotocamera, migliorata, garantisce scatti da vero professionista. Inoltre, hai una batteria super efficiente che garantisce un utilizzo per tutta la giornata e oltre. Allora, cosa stai aspettando? Afferra al volo questa occasione.

Acquistalo ora a soli 829 euro, invece di 1029 euro. Risparmi 200 euro grazie alla tua iscrizione a Prime. Altrimenti, iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.