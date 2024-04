iPhone 14: 424€ di SCONTO con la PROMO COUPON su eBay

La Promo Coupon di eBay sta avendo un successo pazzesco, soprattutto per i suoi prezzi fantastici legati a iconici top di gamma che ora costano niente. Come l’ottimo Apple iPhone 14 128GB, oggi in super offerta con un risparmio esagerato. Acquistalo con 424 euro di sconto!

Ottieni tutto questo semplicemente inserendo il Coupon PSPRAPR24 nella sezione destinata ai Codici Sconto, prima della conferma dell’ordine. Questo smartphone iOS ti accompagnerà per moltissimi anni senza mai cedere in prestazioni. Approfittane ora visto che la consegna gratuita è inclusa.

iPhone 14 128GB: inarrestabile

Apple iPhone 14 128GB è uno smartphone iOS inarrestabile in quanto a prestazioni. Il chip A15 Bionic regala velocità e potenza ad ogni utilizzo. Niente limiti nello sfruttare app e giochi dell’Apple App Store. Perfetto anche il multitasking che risulta sempre fluido.

La doppia fotocamera integrata regala scatti eccellenti a qualsiasi ora del giorno, anche quando la luce è assente. Riprendi video in 4K da lasciare a bocca aperta chiunque. Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici è uno spettacolo e la batteria offre un’autonomia pazzesca.

Mettilo ora in carrello risparmiando 424 euro, ma prima inserisci il Coupon PSPRAPR24 nella sezione destinata ai Codici Sconto. Inoltre, ricordati che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.