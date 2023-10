iPhone 14 a 694€: basta questo prezzo per fartene innamorare

Solo su eBay trovi un Apple iPhone 14 a soli 694 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Cosa vuoi dire di più quando hai un top di gamma a questo prezzo spettacolare! La versione in offerta è quella da 128GB, in grado di soddisfare le tue esigenze in quanto a installazione di app e giochi oltre ad archiviazione di contenuti multimediali. Tra l’altro, con eBay, non solo hai un prezzo pazzesco, ma puoi anche beneficiare della consegna gratuita direttamente a casa tua.

iPhone 14 128GB: potenza e risparmio vanno a braccetto

Scegli eBay per acquistare un nuovo iPhone 14 128GB. Grazie alla sua offerta ottieni un risparmio esagerato, ma senza rinunciare alla migliore qualità possibile. Scopri quanto è forte il chip A15 Bionic di Apple. Le prestazioni raggiungono limiti incredibili. Inoltre, tutto è reso ancora più dettagliato e colorato grazie al display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Scatta fotografie perfette con la doppia fotocamera professionale. Goditi il meglio al miglior prezzo disponibile sul mercato.

Acquistalo subito a soli 694 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di attivare un mini finanziamento senza interessi. In questo caso puoi pagare in 3 rate a Tasso Zero da soli 231,33 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le restanti nei due mesi appena successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.