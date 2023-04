iPhone 14 a 739 euro: l'occasione d'oro è su eBay, scorte a ruba

Ti piacerebbe avere tra le mani il nuovo iPhone 14, lo smartphone di ultima generazione di Apple?

Adesso hai la possibilità di farlo ad un grandissimo prezzo grazie a questa offerta su eBay: iPhone 14 da 128GB a soli 739,90 euro invece di 1.029 euro. Il prezzo comprende la spedizione con corriere espresso e consegna in 72 ore.

iPhone 14 a prezzo regalato: occasione da non perdere

iPhone 14 è uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni grazie al suo design elegante e resistente che esalta il display Super Retina XDR da 6,1 pollici che offre una visione nitida e colorata.

Il processore A15 Bionic con GPU a cinque core garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione, mentre il sistema a doppia fotocamera è dotato anche di modalità Azione per stabilizzare i video mossi e Photonic Engine per colori e dettagli incredibili.

Ha una batteria che dura fino a 26 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida e wireless. Presente il Face ID per sbloccare il telefono con il volto e il supporto per le reti cellulari 5G ultrarapide.

iPhone 14 è anche uno smartphone sicuro e innovativo, grazie alle sue nuove funzioni esclusive: puoi usare SOS emergenze via satellite per inviare un messaggio ai soccorsi tramite rete satellitare se non c’è campo o Wi-Fi. In alternativa, puoi sfruttare il rilevamento incidenti per chiamare i soccorsi in caso di grave incidente d’auto.

Se vuoi acquistare iPhone 14 a un prezzo imbattibile, approfitta dell’offerta su eBay: iPhone 14 da 128GB a soli 739,90 euro invece di 1.029 euro. Puoi acquistare in tutta tranquillità, perché il venditore eBay è affidabile e certificato, con il 100% di soddisfazione dei clienti. In ogni caso sei protetto dalla garanzia cliente eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.