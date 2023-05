iPhone 14 a meno di 700 euro: è il grande sconto di eBay

Se stai pensando di cambiare il tuo vecchio smartphone e vuoi passare al meglio della tecnologia Apple, l’occasione d’oro arriva oggi su eBay.

iPhone 14 da 128GB è disponibile infatti, tieniti forte, a soli 699,90 euro invece di 1029,90. Non devi far altro che usare il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima del pagamento e aspettare il telefono a casa con la spedizione gratuita.

iPhone 14: l’offerta eBay da non perdere

iPhone 14 è il modello base della gamma di melafonini di fascia alta. Mantiene lo stesso design di iPhone 13, compreso lo schermo OLED da 6,1 pollici Super Retina XDR con notch superiore.

Il telefono è alimentato dal chip A15 Bionic con GPU a 5 core, lo stesso di iPhone 13 Pro, che garantisce prestazioni elevate e una durata della batteria fino a 17 ore in riproduzione video. Il processore è supportato da una memoria interna da 128GB espandibile con iCloud.

iPhone 14 ha una doppia fotocamera posteriore di livello pro da 12 megapixel, con modalità Azione per stabilizzare le riprese in movimento e modalità Notte per scatti luminosi anche al buio. La fotocamera anteriore è anch’essa da 12 megapixel e supporta Face ID per lo sblocco sicuro del dispositivo.

E poi trovi altre funzioni innovative, come il rilevamento degli incidenti d’auto, la chiamata ai soccorsi via satellite e la compatibilità con le reti 5G. Non aspettare oltre: acquista ora iPhone 14 da 128GB su eBay a 699,90 euro usando il codice sconto MAGGIO23EDAYS prima del pagamento e goditi il tuo nuovo smartphone di ultima generazione.

