iPhone 14: Apple espande l'elenco dei fornitori

Considerando il fatto che secondo le indiscrezioni Apple si sta ritrovando ad avere problemi di approvvigionamento per quel che concerne la produzione di iPhone 14, il futuro modello di “melafonino” che dovrebbe fare essere presentato in autunno e che andrà a prendere il posto di iPhone 13, pare che sia stata allungata la lista dei tradizionali fornitori.

iPhone 14: SG Micro supera la certificazione di qualità Apple

A comunicare la cosa è stato Ming-Chi Kuo nelle scorse ore. Secondo l’analista, i componenti delle società SG Micro, azienda cinese specializzata in circuiti integrati, hanno superato la certificazione di qualità richiesta da Apple.

Andando più in dettaglio, il gruppo di Cupertino dovrebbe adottare il circuito integrato di gestione dell’energia (per la gestione della batteria e dell’inverter) di SG Micro negli iPhone di quest’anno. Si tratterebbe della prima volta che SG Micro andrebbe a fornire componenti ad Apple per prodotti di fascia alta, il che consentirebbe all’azienda cinese di aumentare i ricavi e di ottenere un impatto positivo per la spedizione dei nuovi modelli di iPhone.

Secondo l’analista, essere stati scelti da Apple significa che i componenti di SG Micro sono considerati di primo livello, il che costituisce un elemento praticamente imprescindibile per poter fornire componenti destinati a dispositivi elettronici top di gamma. Inoltre, a inizio anno Apple avrebbe scelto anche altri fornitori per i componenti della fotocamera degli iPhone 14.

Da notare che, nonostante tutto, i problemi di fornitura che si starebbe ritrovano a fronteggiare Apple dovrebbero avere un impatto limitato sulla produzione di massa e sulla successiva diffusione di iPhone 14, ma certamente poter contare su un maggior numero di fornitori non costituisce un dato negativo.

