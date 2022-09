iPhone 14: doppio foro camuffato via software

Una delle principali modifiche per quel che concerne il design a cui iPhone 14 pare sia destinato ad andare incontro è quella relativa alla sostituzione del notch con l’utilizzo di un doppio foro, uno più ampio a pillola e un secondo di forma circolare. Della cosa se ne discute già da tempo, ma nel corso delle ultime ore se ne è tornato a parlare e considerando l’attendibilità della fonte, ovvero Mark Gurman di Bloomberg, lo scenario descritto potrebbe effettivamente essere quello corretto, con qualche “accorgimento”.

iPhone 14: doppio foro dissimulato tramite software

Stando a quanto riferito nelle scorse ore, Apple avrebbe sì deciso di implementare il doppio foro su iPhone 14, ma sarebbe intenzionata a mascherare via software quest’ultimo, facendolo apparire come un unico foro di forma allungata, ovviamente quando lo schermo del dispositivo risulta acceso.

Per farsi un’idea più precisa del risultato finale, basta dare un’occhiata ai mockup realizzati dalla redazione di 9to5Mac.

Il doppio foro unificato sarebbe stato introdotto anche in vista di una riprogettazione dell’app fotocamera che sposterebbe la maggior parte dei controlli nella parte superiore dello schermo.

Si apprende altresì che lo spazio tra i due fori fisici presenti nella parte superiore del display del prossimo modello di “melafonino” dovrebbe venire sfruttato per mostrate due piccoli puntini che si accenderanno per segnalare gli indicatori per tutelare la privacy degli utenti, quelli che indicano che un’applicazione utilizza la fotocamera oppure il microfono e che negli ultimi modelli di smartphone del gruppo di Cupertino sono stati posizionati sullo schermo al di fuori del notch.