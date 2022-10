iPhone 14 e 14 Plus: valore bassissimo nel mercato dell'usato

Il fatto che iPhone 14 e 14 Plus stiano riscuotendo minore successo rispetto alle varianti Pro del nuovo smartphone di casa Apple pare essere un dato ormai conclamato dalla domanda. A confermarlo, però, sono anche i dati derivati dalla recente indagine condotta da SellCell relativa al mercato dell’usato.

iPhone 14 e 14 Plus: valore più basso di iPhone 13 per l’usato

L’analisi si basa sulla media dei valori di permuta di oltre 40 venditori che si occupano di dispositivi ricondizionati, i quali mostrano che i modelli di iPhone in questione non hanno ottenuto risultati soddisfacenti in termini di mantenimento del valore, ricevendo una svalutazione praticamente oltre il doppio rispetto al modello base di iPhone 13 e al 13 mini dieci giorni dopo il lancio.

Durante il periodo in questione, infatti, i modelli standard della nuova gamma iPhone 14 hanno perso circa il 38,4% del loro valore, più del doppio rispetto al 18,2% di svalutazione dei modelli iPhone 13 nello stesso periodo dello scorso anno.

Ad aver registrato le performance peggiori è l’iPhone 14 da 512 GB, con un deprezzamento di circa il 40,3%, mentre lo scorso anno l’iPhone 13 mini da 512 GB è risultato essere il modello svalutato con maggiore rapidità, andando a perdere il 29,8% del suo valore sempre dieci giorni dopo il momento del lancio.

Da notare che al momento iPhone 14 Plus non è ancora stato immesso in commercio, tuttavia i prezzi per il dispositivo sono già pronti e indicano per l’appunto un deprezzamento, in media pari al 38,6%, ma ovviamente si tratta di un dato che una volta avviata effettivamente la vendita sarà inevitabilmente soggetto a variazioni e revisioni.

La situazione è molto diversa per iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, i quali hanno un deprezzamento medio pari al 19,6% a dieci giorni dal lancio. Anche in tal caso, volendo fare un confronto, il deprezzamento è inferiore dell’1,8% rispetto a quello di iPhone 13 Pro lo scorso anno.