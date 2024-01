iPhone 14: su eBay con questo sconto e il tasso zero è best buy

Uno sconto pazzesco ti sta aspettando su eBay, ma devi sbrigarti perché la quantità disponibile è limitata. Stiamo parlando del fantastico Apple iPhone 14 da 128GB. Questo smartphone iOS è un vero e proprio best buy. Infatti, proprio in questo momento, lo acquisti a soli 724,90 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino ufficiale). Addirittura, hai la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Niente male vero? Ma non è finita qui. Se lo acquisti oggi puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero.

iPhone 14 128GB: display eccezionale, foto spettacolari e una batteria infinita

Scegli Apple iPhone 14 128GB. Tutto è vantaggioso. Infatti, questo smartphone top di gamma offre un display Super Retina XDR da 6,1 pollici eccezionale. Le immagini sono ricche di dettagli, ogni dettaglio è curato e realistico. Inoltre i colori sono ultra vivaci e la luminosità sempre perfetta grazie alla tecnologia True Tone che la regola in base alla luce ambientale. Inoltre, il chip A15 Bionic gestisce tutto alla perfezione. Le foto sono spettacolari e la batteria dura tutto il giorno.

Acquistalo subito a soli 724,90 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino ufficiale). Sappi che eBay ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini di importo uguale o superiore a 30 euro. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e attivare la formula “Paga in 3 Rate” per ottenere questo mini finanziamento molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.