iPhone 14: ecco il design in un nuovo video hands-on con delle repliche

iPhone 14 è il prossimo grande annuncio atteso da Apple per quest’anno, dopo la recente presentazione dei nuovi MacBook alla recente WWDC. Le indiscrezioni sul design della nuova famiglia di melafonini hanno permesso ormai di farsi un’idea piuttosto chiara, che adesso viene arricchita da un nuovo video hands-on con delle repliche basate su queste informazioni.

Il filmato, disponibile qui sopra, è stato pubblicato dal canale iUpdate. Possiamo vedere tutti e quattro i modelli previsti, iPhone 14 con le varianti base, Max, Pro e Pro Max, con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di questa nuova generazione.

iPhone 14: il design non ha più segreti?

Si tratta sicuramente di uno dei video hands-on “finti” più realistici che sia possibile trovare in rete. In queste repliche, iPhone 14 e 14 Max sembrano davvero dei telefoni autentici, con le modifiche estetiche di cui si è parlato. In particolare, il modello Max da 6.7 pollici avrà dei bordi in alluminio opaco da un impatto visivo più “leggero” rispetto a quanto visto finora.

L‘altoparlante per l’orecchio dovrebbe mantenere la stessa posizione di iPhone 13 Pro, quindi nella parte superiore. Un dettaglio che spingerà verso una direzione più minimal, vista la sparizione del notch. Ultima chicca il comparto delle fotocamere: iPhone 14 Pro e Pro Max dovrebbero montare un sensore da 48 megapixel aggiornato, dal form factor più grande rispetto l’ultima generazione. La differenza, a puro livello di confronto visivo, pare essere non da poco.

Apple presenterà la nuova linea di smartphone iPhone a settembre.

