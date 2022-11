iPhone 14, il prezzo scende ancora su Amazon: risparmi quasi 100 euro

Il nuovo iPhone 14 è tra i protagonisti delle offerte del giorno su Amazon. Se lo aggiungi adesso al carrello puoi pagare il modello da 128 GB dalla colorazione azzurra a soli 949 euro, risparmiandone quasi 100 sul prezzo ufficiale di 1029. Con la spedizione Prime, acquistandolo entro le prossime ore, lo ricevi a casa già domani.

iPhone 14 in offerta su Amazon

iPhone 14 ha un display di tipo Super Retina XDR da 6.1 pollici, che va ad esaltare un sistema di fotocamere ulteriormente evoluto rispetto la passata generazione, che include Modalità Cinema e Modalità Azione per riprese stabili, senza sbalzi, in Dolby Vision 4K fino a 30 fps.

La batteria dura tutto il giorno e ti assicura fino a 20 ore di riproduzione video mentre sfrutti il chip A15 Bionic con GPU 5-core per prestazioni fulminee e un’efficienza energetica senza pari. Tra le novità, da segnalare la nuova tecnologia salvavita che chiama i soccorsi se tu non puoi in caso di incidente.

Completo di tutto il materiale originale, iPhone 14 da 128 GB colorazione azzurra può essere tuo al suo prezzo più basso di sempre su Amazon: solo 949 euro con spedizione immediata e consegna a casa tua nel giro di 24/48 ore. Da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.