iPhone 14: il prezzo su eBay è da NON CREDERCI con questa offerta (-240€)

Se stavi cercando di acquistare il nuovo iPhone 14 ad un prezzo degno del Black Friday, anzi diremmo decisamente meglio, è arrivata la tua occasione ed il merito è tutto di eBay. Sul popolare sito online puoi acquistarlo infatti a soli 789,90 euro, con uno sconto di ben 240 euro rispetto al prezzo ufficiale.

Il venditore, che vanta uno storico molto positivo con oltre 79.000 feedback positivi, ti garantisce la spedizione gratuita e con corriere espresso immediata con consegna dunque in 72 ore. In ogni caso, con la garanzia cliente eBay puoi usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto con spese per il reso a carico del venditore.

iPhone 14 in offerta a 789 euro: tutto vero, su eBay

A questo incredibile prezzo puoi scoprire dunque le meraviglie di uno smartphone eccezionale perché iPhone 14 ti sorprenderà con il suo display Super Retina XDR OLED da 6.1 pollici con risoluzione da 2532 x 1170 pixel.

Uno schermo incredibile che esalterà la qualità del nuovo sistema di fotocamera doppia da 12 + 12 megapixel che ti permette anche di catturare video in 4K con una stabilizzazione dell’immagine attiva anche nelle situazioni più concitate.

Grazie allo stesso chip A15 Bionic visto su iPhone 13 Pro, il nuovo melafonino può garantirti non solo prestazioni eccezionali ma anche un’efficienza energetica superiore che ti accompagna senza problemi per un giorno intero anche con uso intenso.

Fai presto per approfittare dello sconto perché le quantità sono limitate: iPhone 14 può essere tuo su eBay a soli 789 euro con un risparmio di 240 euro rispetto al prezzo ufficiale. Non male, vero?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.