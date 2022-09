iPhone 14: iOS ritenuto un campione di sicurezza

Il 46% degli utenti americani ritiene iOS il miglior sistema operativo mobile per quanto riguarda la sicurezza. Solo il 38% degli intervistati ha affermato lo stesso di Android, mentre il 16% non fa alcuna distinzione. Si tratta senza alcun dubbio di una buona notizia per la mela morsicata, soprattutto alla luce dell’ormai imminente lancio del nuovo e atteso iPhone 14.

iOS, sicurezza e iPhone 14: la ricerca di NordVPN

È quanto svela una ricerca condotta dal team di NordVPN. Prendendo in considerazione i singoli brand, il 44% ha dichiarato di preferire Apple per le tutele poste a difesa della privacy, mentre a Samsung è stato attribuito il 24% dei voti.

Cosa è valso tante simpatie al gruppo di Cupertino e in particolare alla sua piattaforma mobile? La funzionalità più apprezzata è App Tracking Transparency introdotta con iOS 14 (da non confondere con iPhone 14, che debutterà invece con iOS 16), pensata per offrire una maggiore trasparenza a proposito del tracciamento degli utenti eseguito dalle applicazioni installate.

Si tratta di un’ennesima dimostrazione di come la consapevolezza a proposito della privacy sia aumentata e, fortunatamente, stia ancora progressivamente aumentando. Ne è conferma anche l’utilizzo sempre più esteso delle VPN (per esteso Virtual Private Network), utili a mascherare il traffico dati trasmesso e quello ricevuto, così da evitare che possa essere intercettato da terzi. Un’altra rinomata caratteristica di queste soluzioni è quella che permette di aggirare eventuali censure o limitazioni geografiche e accedere ai contenuti altrimenti non raggiungibili.

