iPhone 14 Plus: Apple chiamerà così il modello da 6,7"?

Il 7 settembre prossimo Apple terrà uno speciale evento in occasione del quale saranno tolti i veli ai nuovi e tanto attesi iPhone 14. Secondo le indiscrezioni trapelate sino ad ora, la gamma si compone di quattro differenti modelli, di cui due con display da 6,7: il Max e il Pro Max. Per quel che concerne il primo, però, pare che il gruppo di Cupertino abbia deciso di optare per una nomenclatura differente e già adottata in passato.

iPhone 14 Plus è il modello da 6,7″

Partendo dal presupposto fondamentale che in mancanza di informazioni ufficiali tutto è da prendere con le pinze e che pure la nomenclatura diffusa in precedenza non era mai stata confermato direttamente dall’azienda della “mela morsicata”, pare proprio che Apple abbia deciso di chiamare quello sino ad ora noto come iPhone 14 Max con il nome di iPhone 14 Plus.

L’informazione è stata resa nota in seguito al palesarsi in Rete della foto di una cover trasparente per iPhone 14 Plus, appunto, condivisa su Twitter nelle scorse ore dal leaker Tommy Boy, come visibile di seguito.

Per chi non lo sapesse oppure non lo ricordasse, Apple ha utilizzato per la prima volta il nome “Plus” con iPhone 6 Plus nel 2014 e la linea in questione è ancora una tra le più vendute fino ad oggi. Il Plus è una versione identica al modello base dello smartphone Apple, ma più grande. Avrebbe particolarmente senso per l’azienda di Cupertino riportare il suo iconico marchio sui nuovi dispositivi.