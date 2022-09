Samsung sostiene che iPhone 14 non è innovativo

La presentazione di iPhone 14 è ormai alle porte, manca infatti meno di una settimana all’evento che Apple ha fissato per l’occasione, ma nel frattempo la concorrenza è già pronta a far sentire la propria voce e a tirare acqua al proprio multino, giusto o sbagliato che sia. Nello specifico, il riferimento è a Samsung, che ha da poco pubblicato un video spot piuttosto critico nei confronti del nuovo “melafonino”.

Samsung: iPhone 14 manca di innovazione

Lo spot, visibile di seguito, sottolinea che, diversamente dagli ultimi flagship dell’azienda sudcoreana, il nuovo smartphone di casa Apple non è innovativo. In particolare, il video si concentra sulla fotocamera da 108MP del Galaxy S22 Ultra e sul form factor del Galaxy S Flip 4, affermando che tali caratteristiche non faranno capolino a stretto giro su Phone.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la citazione relativa all’evento di presentazione di iPhone 14 che viene fatta a inizio filmato.

Allaccia le cinture per l’ultimo lancio di Apple mentre entri in un mondo in cui le teste si girano, ma non nella tua direzione. Un mondo in cui la fotocamera per smartphone con la risoluzione più elevata sarà nelle tasche di qualcun altro.

Questa comunque, non è la prima volta che Samsung sfida Apple con delle campagne pubblicitarie. Ciò che in sostanza cambia tra i prodotti dell’una e l’altra azienda e più in generale tra i dispositivi top di gamma che propongono è l’approccio alla “materia”. Da una parte c’è Apple che è disposta a introdurre novità solo quando si tratta di tecnologie mature e affinate e dall’altra c’è Samsung che è disposta a rischiare maggiormente pur di essere la prima a rendere disponibili sul mercato prodotti innovativi.