iPhone 14: la fotocamera frontale sarà migliore

Tra i principali miglioramenti che iPhone 14 porterà in dote non mancherà una fotocamera frontale nettamente migliorata rispetto a quanto attualmente offerto, o almeno così dovrebbe essere attenendosi a quelle che sono le informazioni recentemente diffuse dall’esperto Ming-Chi Kuo con il suo nuovo report.

iPhone 14: TrueDepth Camera con autofocus e diaframma con apertura ƒ/1.9

Stando a quanto reso noto, la TrueDepth Camera (per i più nota pure come FaceTime Camera) supporterà l’autofocus, e avrà un diaframma con apertura ƒ/1.9. Si tratterebbe di un importante aggiornamento rispetto all’apertura ƒ/2.2 della fotocamera da 12 MP di iPhone 13.

Un miglioramento del genere andrebbe a garantire effetti di profondità migliori e selfie e scatti in modalità ritratto di maggiore qualità, senza contare che, chiaramente, pure l’effettuazione delle videochiamate ne andrebbe a giovare tanto.

Da notare, però, che l’autofocus non rappresenta una novità assoluta in tale ambito, già Samsung e altri concorrenti, infatti, se ne servono da qualche anno a questa parte sui propri dispositivi.

È altresì bene sottolineare che le modifiche alla fotocamera frontale sono attese per tutti i modelli di “melafonino” e non solo per le varianti Pro della serie, cosa che invece dovrebbe essere fatta per quel che concerne il comparto fotografico posteriore.

Da tenere presente che in genere i report di Ming-Chi Kuo si basano sulle informazioni ricavate direttamente da società e fornitori Apple, ma in tal caso il tutto è stato formulato non tanto su informazioni esclusive derivanti dalla catena di fornitura del gruppo di Cupertino, quando piuttosto di una previsione fatta sulle tendenze di mercato.