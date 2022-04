iPhone 14 Pro: sensore da 48 MP più grande del 21%

Il prossimo modello di “melafonino” nella sua variante più grande e costosa sarà in grado di offrire immagini maggiormente dettagliate, grazie alla presenza di un sensore di dimensioni decisamente “generose”, ma con pixel più piccoli. Della cosa se ne era già iniziato a parlare nelle sorse settimane, ma è stato soltanto nel corso delle ultime ore che sono state diffuse nuove e interessantissime informazioni riguardo la fotocamera grandangolare ci sui sarà dotato iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro: sensore Sony da 48 MP con pixel da 1,22μm

Il leaker “Fishing 8” ha infatti riportato in un post su Weibo che il sensore del futuro iPhone verrà probabilmente realizzato da Sony e sarà da 48 MP con pixel da 1,22μm, vale a dire circa 0,68 μm in meno rispetto a quanto utilizzato sugli attuali iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max.

Nonostante il cambiamento in fatto di dimensioni, il sensore verrebbe comunque dotato del sistema Dual Pixel Auto Focus (DPAF) (denominato da Apple come”Focus Pixels”), unitamente alla possibilità di registrare video HDR in formato 16:9 fino a un bitrate di 60 fps fino a una risoluzione massima 8K.

Il sensore dovrebbe essere da 1/1,3 pollici, vale a dire il 21,2% più grande di quello attuale che è da 1/1,65 pollici. L’obiettivo sarebbe quindi in grado di catturare più luce, ma di contro ci si potrebbe ritrovare una maggiore rumorosità nelle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, anche se è ipotizzabile che Apple abbia pensato a qualche escamotage per far fronte alla cosa.

Le maggiori dimensioni del sensore implicherebbero pure un aumento delle dimensioni dell’isola che ospita il comparto fotografico posteriore, risultando circa il 5% più grande rispetto a quella degli iPhone 13 Pro. Più precisamente, la larghezza sarebbe di 36,71 mm contro i precedenti 35,01 mm, l’altezza misurerebbe 38,24 mm contro 36,24 mm e la sporgenza sarebbe pari 4,17 mm rispetto agli attuali 3,60 mm.