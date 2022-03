iPhone 14 Pro: modulo fotografico più grande

Per riuscire ad ospitare il nuovo sensore da 48 megapixel che le varianti del futuro iPhone 14 Pro porteranno in dote, il modulo fotografico necessiterà di più spazio rispetto a quanto richiesto dal sensore da 12 megapixel montato sugli attuali iPhone 13. A riferirlo è stato Ming-Chi Kuo della TF Securities, dopo la visione degli schemi progettuali diffusi in Rete nei giorni scorsi.

iPhone 14 Pro: comparto fotografico di dimensioni maggiori per il sensore da 48 MP

Più precisamente, a detta dell’analista l’isola che ospiterà il comparto fotografico posteriore di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sarà leggermente più grande rispetto a quella degli attuali iPhone 13 Pro che, a sua volta, è di dimensioni superiori di quella degli iPhone 12 Pro. Andando più nello specifico, il modulo posteriore di iPhone 14 Pro dovrebbe essere circa il 5% più grande rispetto a quello degli iPhone 13 Pro, passando da una larghezza di 35,01 mm a 36,71 mm e da un’altezza di 36,24 mm a 38,24 mm. La sporgenza rispetto alla scocca dovrebbe essere di 4,17 mm in confronto agli attuali 3,60 mm.

Il passaggio ad un sensore da 48 MP con lente a 7 elementi (7P) comporterà un aumento dal 25% 35% della lunghezza diagonale del sensore di immagine a contatto (CIS). Un aumento dal 5% al 10% circa è previsto pure per quel che concerne l’altezza del sistema di obiettivi della fotocamera.

Da notare che ad essere investito da un redesign non sarà solo il modulo fotografico, ma anche la parte anteriore del device, da cui. a quanto pare, andrà a sparire il notch in favore di un doppio foro, uno a forma di “pillola” e l’altro circolare, per ospitare fotocamera TrueDepth e FaceID.