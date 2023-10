iPhone 14: OFFERTA MAGICA su Amazon, da avere subito

Amazon ha impacchettato un’offerta speciale per tutti gli amati dei telefoni di Casa Cupertino. Infatti, proprio in questo momento, salvo esaurimento scorte, acquisti un Apple iPhone 14 a soli 799 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Si tratta di una promozione magica in grado di soddisfare la tua voglia di smartphone top di gamma della “Mela”. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo se sei un cliente Prime.

iPhone 14: lasciati strabiliare dalle sue capacità

Apple iPhone 14 è uno smartphone iOS capace. Tutte le sue funzionalità sono sempre all’avanguardia per garantirti un’esperienza fluida e stabile. Lavoro, produttività o intrattenimento, questo telefono di ultima generazione soddisferà ogni tua necessità. Il processore A15 Bionic è davvero speciale. Con un display da 6,7 pollici e tecnologia Super Retina XDR puoi ammirare immagini colorate e ricche di dettagli.

Acquistalo ora a soli 799 euro, invece di 1029 euro (prezzo di listino). Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.