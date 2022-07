iPhone 14: ordini per i componenti in aumento

In autunno, Apple terrà il suo consueto evento in occasione del quale presenterà i nuovi e tanto chiacchierati iPhone 14. In vista del lancio della nuova gamma di smartphone, pare che il gruppo di Cupertino abbia aumentato gli ordini di componenti ai fornitori, il che risulta essere in netto contrasto con quanto fatto da una serie di aziende che trattano Android, le quali si ritrovano a continuare ad affrontare vendite lente.

iPhone 14: ordini per i componenti aumentati per il lancio

A comunicare le informazioni in questione è stata la redazione di DigiTimes, facendo riferimento a fonti vicine ai produttori. Più precisamente, si ritiene che Apple sia l’unico fornitore di smartphone che ha sostenuto vendite stabili negli ultimi mesi, con un notevole incremento anno su anno.

Nel mentre, la fascia medio-bassa del mercato degli smartphone, dominata dai dispositivi Android, sta lottando duramente con la diminuzione della domanda, come dimostra pure il fatto che il fornitore di chip MediaTek ha riferito di aver visto i suoi clienti tagliare gli ordini fino al 30%.

Tornando ad Apple, dopo aver ridotto gli ordini iniziali dei chip per iPhone 14 mettendo in conto il calo della domanda del mercato, le buone previsioni di vendita per l’attuale linea di iPhone hanno incoraggiato l’azienda a migliorare i preparativi per i nuovi modelli.

Generalmente, le vendite degli iPhone rallentano nel periodo che va da luglio ad agosto perché si attende il lancio della nuova serie, ma le spedizioni di iPhone 13 sono state inferiori di un terzo a luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, suggerendo che il dispositivo ha una domanda continua.

