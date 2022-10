iPhone 14 Plus 256 GB: prima offerta su Amazon, ecco quanto risparmi

Se stavi cercando un piccolo incentivo per acquistare iPhone 14 Plus forse è arrivato. Il modello da 256 GB è disponibile su Amazon con uno sconto di 60 euro sul prezzo ufficiale che ti permette di pagarlo 1249 euro invece di 1309.

Visto il costo hai la possibilità di suddividere il pagamento in cinque comode rate mensili presso Amazon stessa da 249,80 euro al mese. Devi rispettare qualche requisito, come un account attivo da almeno un anno e un metodo di pagamento certificato su carta di credito. In alternativa, al check-out puoi selezionare Cofidis per creare il tuo pagamento rateale con finanziamento.

iPhone 14 Plus: in offerta l’ultima novità di casa Apple

iPhone 14 Plus rappresenta l’introduzione inedita dell’ultima linea di smartphone della mela morsicata. Lo smartphone è dotato di un display Super Retina XDR da 6.7 pollici, che va ad esaltare il nuovo sistema di fotocamere pensato per permetterti di scattare foto più belle in ogni condizione.

La batteria dura tutto il giorno e ti assicura fino a 26 ore in riproduzione video. Merito del processore Apple A15 Bionic con GPU a 5 core che combina prestazioni al top con un’efficienza energetica esagerata. Tra le novità, spicca la funzione “Rilevamento incidenti” che chiama i soccorsi nel caso tu non riesca.

Acquistandolo oggi puoi pagare iPhone 14 Plus con uno sconto di 60 euro sul prezzo ufficiale. Offerta non male considerato che si tratta di un nuovo smartphone Apple uscito davvero di recente.

