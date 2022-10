iPhone 14 Plus: Apple ha fermato la produzione

La nuova gamma di iPhone 14 è costituita dalla versione base dello smartphone e da quella Plus, oltre che dalle varianti Pro e Pro Max destinate agli utenti particolarmente esigenti in termini di prestazioni e fotocamere. Tutte stanno riscuotendo notevole successo, tutte effetto iPhone 14 Plus che a quanto pare non convince proprio gli utenti, al punto tale che Apple ha deciso di sospenderne la produzione.

iPhone 14 Plus: Apple dice stop alla produzione

Stando infatti a quanto riferito dal The Information, citando alcune fonti vicine ai fornitori, il colosso di Cupertino avrebbe chiesto la sospensione della produzione di iPhone 14 Plus a causa dello scarso riscontro che il dispositivo ha ottenuto sino ad ora.

Le motivazioni sarebbero da ricercare nell’aumento dei costi della vita quotidiana a causa dell’inflazione economica su scala globale e a causa del prezzo considerato logico per il dispositivo, ma comunque non giustificabile se si pensa che spendendo 100 dollari in meno è possibile ottenere la variante base che, dimensioni a parte, non presenta differenze.

Il team di approvvigionamento starebbe allora rivalutando la domanda del prodotto, evidentemente lontana da quella inizialmente auspicata, motivo per cui Apple avrebbe chiesto ad almeno un assemblatore di interrompere immediatamente la produzione dello smartphone e nel frattempo già due fornitori a cui il gruppo si affida avrebbero ridotto la produzione delle componenti del 70% e del 90%.

Nonostante la situazione, Apple però non avrebbe intenzione di dismettere la variante Plus per la lineup di iPhone 15 che giungerà nei negozi il prossimo anno. Sempre il The Information, infatti, riferisce che i dirigenti della “mela morsicata” intenderebbero continuare a puntare sul modello di smartphone in questione anche in futuro, motivo per cui per il momento rimane confermato.