iPhone 14 Plus: Apple torna al vecchio suffisso

I nuovi iPhone 14 faranno capolino sul mercato questo autunno, ma già da tempo circolano in Rete interessanti indiscrezioni riguardo quelle che dovrebbero essere le caratteristiche dei nuovi smartphone della “mela morsicata”. A tal proposito, nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Apple avrebbe intenzione di tornare ad adottare la vecchia nomenclatura.

iPhone 14: il modello Max si chiamerà Plus

Più precisamente, quello che sino ad ora è stato etichettato come iPhone 14 Max, vale a dire il modello con diagonale dello schermo più grande della versione base dello smartphone che dovrebbe andare a sostituire il Mini, potrebbe in realtà chiamarsi iPhone 14 Plus.

L’azienda di Cupertino, dunque, potrebbe aver deciso di sfruttare nuovamente il vecchio suffisso, ormai caduto in disuso da circa cinque anni. La serie Plus, infatti, è stata lanciata per la prima volta nel 2014 con iPhone 6 Plus ed è stata adoperata per quattro modelli, sino all’ultimo iPhone 8 Plus.

Da notare che la scelta di impiegare un’altra volta il suffisso Plus ha parecchio senso, in quanto consente di risolvere facilmente uno dei principali problemi causati dall’utilizzo di Max su un modello non appartenente alla linea Pro, il che avrebbe potuto generare confusione tra gli utenti, senza contare che non si sarebbe trattato di una strategia particolarmente efficace a livello commerciale.

Chi necessita di comprare un nuovo iPhone, ma per una qualsiasi ragione non può attendere il lancio dei futuri modelli, può valutare l’acquisto di iPhone 13: su Amazon è in vendita il modello base con uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino.

