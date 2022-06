iPhone 14 Pro: Always On Display e widget in lock screen

Al lancio di iPhone 14 non manca ancora molto, la nuova gamma di smartphone Apple dovrebbe infatti essere presentata questo autunno, ma di indiscrezioni al riguardo ne circolano parecchie già da tempo e tra tutte quelle relative all’implementazione dell’Always On Display destano senza dubbio alcuno particolare curiosità. Proprio a tal proposito, Mark Gurman di Bloomberg ha fornito interessanti dettagli tramite la sua newsletter “Power On”.

iPhone 14 Pro con Always On Display: ecco come funziona

Stando a quanto riferito, la nuova funzione che dovrebbe permettere agli utenti di vedere e mostrare l’ora e altre informazioni utili senza dover necessariamente sbloccare lo smartphone, includerà pure il supporto alla nuova schermata di blocco di iOS 16 con widget per il meteo, il fitness ecc.

Con l’Always On Display sarà altresì possibile visualizzare orario, data e notifiche non lette, analogamente a quanto è attualmente si può fare su Apple Watch Serie 5 (a proposito, è disponibile su Amazon in versione ricondizionata ad un prezzo molto conveniente) e successivi che, appunto, permettono di sfruttare la tecnologia in questione.

Ovviamente si potrà configurare la funzione in modo da nascondere eventuali informazioni sensibili, così che non vengano svelate a chiunque anche quando lo smartphone è bloccato, e dovrebbe pure essere possibile disattivarla intervenendo sulle impostazioni di iOS qualora non considerata effettivamente utile.

Da notare, però, che l’Always on Display potrebbe essere prerogativa solo di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max con tecnologia LTPO con un refresh rate variabile del display che potrà partire da 1 Hz quando lo smartphone è inattivo e arrivare sino a un massimo di 120 Hz per contenuti dinamici quali film, video e giochi.

