Non crederai al prezzo! Scorte limitate di iPhone 16 su eBay

Questo è il momento di agire tempestivamente se vuoi aggiudicarti un fantastico Apple iPhone 16 in offerta speciale. Non crederai al prezzo! Conferma subito l’ordine a soli 649 euro su eBay, invece di 979 euro. Si tratta di un’occasione incredibilmente pazzesca che potrebbe terminare da un momento all’altro perché presa letteralmente d’assalto.

Un super risparmio che ottieni inserendo il Coupon “YITFSIFL6V2RJBCM” non appena raggiungi la pagina del metodo di pagamento. Dovrai inserirlo all’interno della casella dedicata ai codici sconto, ben visibile a schermo, sia su dispositivi mobili che computer. Fallo velocemente perché sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Scorte limitate per questa offerta.

L’ulteriore regalo di eBay è la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero questo ordine. Infatti, scegliendo PayPal o Klarna come metodo di pagamento, avrai la possibilità di dividere l’intero ordine in 3 pagamenti senza interessi. Consegna gratuita, Garanzia Cliente eBay e Servizio eBay Premium sono inclusi.

Apple iPhone 16: davvero pazzesco, come il prezzo su eBay

Apple iPhone 16 128GB è uno smartphone davvero pazzesco, in grado di rendere l’esperienza smartphone incredibilmente soddisfacente. Ottieni un telefono non solo versatile, affidabile e funzionale, ma anche con la più elevata longevità di supporto agli aggiornamenti software. Cosa aspetti? Pagalo adesso all’incredibile prezzo di soli 649 euro su eBay con il Coupon “YITFSIFL6V2RJBCM”.

Il display da 6,1 pollici Super Retina XDR è perfetto per tutte le attività quotidiane, navigazione, chat e telefonate, ma anche per intrattenimento e gaming. In viaggio goditi film e serie TV alla migliore qualità possibile. Gioca al tuo gioco preferito senza rallentamenti e con una fluidità eccellente. Insomma, sarai davvero soddisfatto di questo acquisto.

Il processore Apple A18 è perfetto per una gestione rapida, fluida e potente di app e giochi. Ogni processo è estremamente veloce, per un’esperienza esaltante e senza lag. Inoltre, la doppia fotocamera assicura scatti e riprese professionali davvero speciali. Ordinalo subito a soli 649 euro, invece di 979 euro.